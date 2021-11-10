Japonya’da kuş gribi virüsü paniği: 143 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek

Japonya'nın Akita eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edilmesi üzerine 143 bin kanatlı hayvanın itlaf edilmesine karar verildi.
Dünya Kovid-19 ile mücadeleyi sürdürürken, kuş gribi salgını Japonya'da yeniden patlak verdi. Akita eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde tespit edilen kuş gribi vakaları nedeniyle yaklaşık 143 bin kanatlı hayvanın itlaf edileceği bildirildi.
Eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, Yokote'deki bir tavuk çiftliğinde tavuk ölümleri gözlenmesi üzerine yapılan testlerde salgının tespit edildiği aktarıldı. Tedbir amacıyla salgından etkilenen tesisin 10 kilometre civarındaki çiftliklerden tavuk veya yumurta sevkiyatı yapılması yasaklandı.