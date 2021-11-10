Japonya’da kuş gribi virüsü paniği: 143 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek

Japonya'da 2018 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz yılın Kasım ayı başında Kagawa'da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde farklı eyaletlere sıçramış, yüksek vaka sayıları nedeniyle bazı bölgelerde itlaf çalışmalarına SDF de destek vermişti.