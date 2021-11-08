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    • Dünya
    • 08.11.2021 18:40
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    • 08.11.2021 18:59
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    SON DAKİKA! Gürcistan'da tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili hastaneye kaldırıldı

    Son dakika haberine göre Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevine devam eden eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    Açlık grevi başlatmıştı! Hastaneye kaldırıldı

    Gürcistan'ın Rustavi kentindeki tutuklu bulunduğu 12. hapishanede 1 Ekim'den bu yana açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin hapishaneye ait bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Saakaşvili'nin başkent Tiflis'te Gldani semtinde bulunan 18. hapishaneye ait hastaneye nakledildiği belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tutuklu Mihail Saakaşvili, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve artan tehlikeler nedeniyle 12. Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sanık ve Hükümlü 18. Sağlık Kurumuna nakledildi. Kamuoyuna aşamalı olarak ek bilgiler sağlayacağız."

    SAAKAŞVİLİ'YE DESTEK GÖSTERİSİ PLANLANIYOR
    Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda yerel saat 20.00'de Saakaşvili'ye destek gösterisinin düzenlenmesi bekleniyor.

    Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefet partisi ve destekçileri, kendisinin hapishaneye ait bir hastaneye nakledilmesine karşı çıkıp, başka bir hastaneye kaldırılmasını talep ediyor.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA! Gürcistan'da tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili hastaneye kaldırıldı
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