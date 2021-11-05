Dünyanın en iyi bilardo oyuncularından Ronnie O’Sullivan kebaba daldı

İngiltere'nin Milton Keynes kentindeki Marchall Arena'da düzenlenen turnuva maçına yalnızca 7 dakika kala yetişebilen Ronnie O'Sullivan gecikmesine açıklık getirdi.
O'Sullivan "Bir Kebap restoranında arkadaşlarımla birlikte güzel vakit geçiriyordum. Bir önceki maç bittiği için 'Artık gitsem iyi olur' diye düşündüm" diye anlattı.
'ÜSTÜNE DE BAKLAVA YEDİM'
Yemeğini aceleye getirmektense maça geç kalmayı yeğleyeceğini söyleyen O'Sullivan, "Kebabı bitirmem gerekiyordu, üstüne de baklava yedim" diye konuştu.