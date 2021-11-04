Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.11.2021 00:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2021 09:37
    ABONE OL

    Nijer'de kanlı terör saldırısı: Saldırıda, belediye başkanının da olduğu 69 kişi öldürüldü

    Nijer'de Mali sınırında terör saldırısı gerçekleşti. İçlerinde belediye başkanın da olduğu 69 kişi öldürüldü. Yapılan saldırının Banibangou Belediyesinden bir heyetin köye yaptığı ziyareti esnasında düzenlendiği öğrenildi. İşte kanlı terör saldırısının tüm detayları...

    AA
    Nijer’de terör saldırısı! Belediye başkanı öldürüldü

    Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında aralarında bir belediye başkanının da olduğu 69 kişi yaşamını yitirdi.

    Devlet televizyonuna açıklama yapan İçişleri Bakanı Alkache Alhada, 2 Kasım'da Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyünün kimliği belirsiz silahlı terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Alhada, saldırıda köyün bağlı olduğu Banibangou ilçesi belediye başkanı da dahil 69 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

    BELEDİYE BAŞKANININ ZİYARETİ SIRASINDA SALDIRDILAR
    Saldırının, Banibangou Belediyesinden bir heyetin köye yaptığı ziyaret esnasında düzenlendiği ve hayatını kaybedenler arasında güvenliği sağlayan milislerin de olduğu öğrenildi. Saldırıdan 15 kişinin kurtulduğu ve 9 kişinin arandığı belirtildi.

    7 AYDA 420 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ
    Tillaberi, bir süredir DEAŞ'ın Sahel kolunun saldırılarına maruz kalıyor. 7 ayda 420 sivil yaşamını yitirdi Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor. Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

    3 YILDA 235 BİN KİŞİ KOMŞU ÜLKELERE SIĞINDI
    Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
    Haberler Dünya Nijer'de kanlı terör saldırısı: Saldırıda, belediye başkanının da olduğu 69 kişi öldürüldü
        SON DAKİKA