Fransa'nın başörtü düşmanlığı! Avrupa Konseyi'nin başörtülü afişlerini sildirdiler

Avrupa Konseyi'nin ayrımcılıkla mücadele biriminin 28 Ekim'de "Güzellik çeşitlilikte olduğu gibi özgürlük başörtüsündedir" sloganıyla başlattığı başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı bilinçlendirme kampanyası Fransa engeline takıldı.
Fransa'nın Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Sarah El Hairy kampanyanın kendisini şoke ettiğini söyleyerek, iptal ettirildiğini duyurdu. Söz konusu kampanyanın Fransa'nın değerlerine aykırı olduğunu iddia eden El Hairy, "Görselde başörtüsü takmak teşvik ediliyor, bunu kınıyoruz. Fransa bu kampanyayı onaylamadığını iletti ve kampanya iptal edildi" diye konuştu.