Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 02.11.2021 20:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2021 20:09
    ABONE OL

    Nijerya'da çöken 21 katlı binada ölü sayısı gitgide artıyor

    Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, dün inşa halinde çöken 21 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 14'e yükseldi. Lüks daire ve evlerin bulunduğu 360 Degrees Towers adlı sitenin bir bölümünde gerçekleşen çökmeye neyin neden olduğu ve kaç kişinin enkaz altında kaldığı bilinmiyor. Haberin detayları...

    AA
    Nijerya’da çöken 21 katlı binada ölü sayısı artıyor

    Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Eyaleti Koordinatörü İbrahim Farinloye, dün Lagos'un Ikoyi bölgesinde meydana gelen kazanın ardından yağmur nedeniyle kurtarma çalışmaların ara verildiğini belirtti.

    11 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI

    Farinloye, bugün erken saatlerde devam edilen çalışmalarda 11 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 14'e çıktığını kaydetti.

    Çalışmalarda 9 kişinin enkazdan yaralı çıkarıldığını aktaran Farinloye, çevredeki hastanelere sevk edildiğini ifade etti.

    Farinloye, çoğu işçi olmak üzere onlarca kişinin enkaz altında kaldığını kaydederek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

    BİNA YAPISAL GEREKLİLİKLERİ KARŞILMADIĞI İÇİN KAPATILMIŞ

        Lagos Vali Yardımcısı Obafemi Hamzat yaptığı açıklamada, Lagos eyalet hükümetinin geçtiğimiz haziran ayında yapısal gereklilikleri karşılamadığı için binanın kapatıldığını ve inşaatın devam etmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının istendiğini aktardı.

        İnşaat sektöründeki düzenlemelerin yetersiz ve inşaat malzemelerinin genellikle standartların altında olduğu Afrika'nın en kalabalık ülkesinde bina çökmeleri sık görülüyor.

        KAÇAK KAT ÇIKILMIŞ

        Öte yandan Lagos Bina Kontrol Ajansı Genel Müdürü Gbolahan Oki, yaptığı açıklamada, hükümetin müteahhite 15 katlı bina için izin verildiğini ancak 21 katlı bina yapıldığını söyledi.

        MÜTEAHHİT GÖZALTINDA

        Oki, müteahhitin gözaltına alındığını ve mahkemeye sevk edileceğini ifade etti.

            Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina vasıtasıyla kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi.

            Lüks daire ve evlerin bulunduğu 360 Degrees Towers adlı sitenin bir bölümünde gerçekleşen çökmeye neyin neden olduğu ve kaç kişinin enkaz altında kaldığı bilinmiyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Rusya yığınak yapmaya başladı! ABD’den sert tepki...
            Haberler Dünya Nijerya'da çöken 21 katlı binada ölü sayısı gitgide artıyor
                SON DAKİKA