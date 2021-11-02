Nijerya'da çöken 21 katlı binada ölü sayısı gitgide artıyor

Lagos Vali Yardımcısı Obafemi Hamzat yaptığı açıklamada, Lagos eyalet hükümetinin geçtiğimiz haziran ayında yapısal gereklilikleri karşılamadığı için binanın kapatıldığını ve inşaatın devam etmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının istendiğini aktardı.