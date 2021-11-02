Nijerya'da çöken 21 katlı binada ölü sayısı gitgide artıyor

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Eyaleti Koordinatörü İbrahim Farinloye, dün Lagos'un Ikoyi bölgesinde meydana gelen kazanın ardından yağmur nedeniyle kurtarma çalışmaların ara verildiğini belirtti.
11 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI
Farinloye, bugün erken saatlerde devam edilen çalışmalarda 11 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 14'e çıktığını kaydetti.
Çalışmalarda 9 kişinin enkazdan yaralı çıkarıldığını aktaran Farinloye, çevredeki hastanelere sevk edildiğini ifade etti.
Farinloye, çoğu işçi olmak üzere onlarca kişinin enkaz altında kaldığını kaydederek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
BİNA YAPISAL GEREKLİLİKLERİ KARŞILMADIĞI İÇİN KAPATILMIŞ