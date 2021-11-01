Belçika'da sapkınca olay! Cesedi yakılan yazar Pieter Haspeslag'ın külleri son kitabının mürekkebine karıştırıldı

Haspeslag'ın eşi Tamara Hangeraf, Brugge kentinde belediye binasında düzenlenen kitabın tanıtım töreninde yaptığı açıklamada, "Haspeslag'ın birçok hikayesi burada geçti. Aynı zamanda burası evlendiğimiz yer. Bizim için burada her şey başladı ve burada bitiriyoruz" ifadelerini kullandı.

2'si çocuklar için olmak üzere 8 romanı bulunan Pieter Haspeslag, 2010 yılında Hercule Poirot Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülmüştü.