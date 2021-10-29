Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlar delta varyantına yakalandı (Dünya haberleri)

ABD genelinde iki ayrı hayvanat bahçesinde yaşayan birden fazla aslan grubunun Covid-19'un Delta varyantı için pozitif test edildiği açıklandı. Colorado eyaletinde yer alan Denver Hayvanat Bahçesi'nde 11 Afrika aslanı ve Utah eyaletindeki 4 aslanın öksürme, hapşırma ve bitkinlik dahil olmak üzere çeşitli Covid-19 semptomları yaşadığı gözlemlendi. Hayvanat bahçesinin yaşam bilimlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Brian Aucone, "Ülke genelindeki hayvanat bahçelerinde Covid-19'a yakalanan çok sayıda büyük kedi oldu, bunlara iki kaplanımız Yuri ve Nikita da dahil. Neyse ki, büyük çoğunluk tamamen iyileşti ve iyi tarafı, hayvanlarımızı tedavi etmek için yararlanabileceğimiz yerleşik bir bilgi tabanı var. Büyük kedilerindeki Covid-19 vakalarını tedavi eden diğer hayvanat bahçeleriyle temas halindeyiz" dedi.

COVİD SAVAR!

Tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan bir araştırmada, COVID-19 tedavisinde çok önemli bir ilacın piyasada olduğuna dikkat çekildi. Covid-19'a yakalanan hastalara 10 gün boyunca İngiltere'de satılan Faverin adlı bir ilaçtan iki hap verildi. Covid hastaları, hastaneye yatmadan 9. gün iyileşti. Özellikle aşıya karşı ülkelerden biri olan Brezilya'da Faverin kullanımında ciddi artışın gözlendiği açıklandı. 21 sterline satılan ilacın reçeteyle alındığı ve çok önemli bir antidepresan ilacı olduğu öğrenildi. İlacı üreten şirketin yetkilileri, birçok ülkeden sipariş aldıklarını doğruladı.

MOTOSİKLET UÇAR GİDER!

Japonya'da ALI Technologies isimli şirketin geliştirdiği uçan motosiklet, 680 bin dolar fiyatla (yaklaşık 6,5 milyon TL) satışa sunuldu. "2XTurismo Limited Edition" ismi verilen motosiklet tek şarjla saatte 100 km hıza kadar 40 dakika boyunca uçabiliyor. Elektronik devi Mitsubishi ve Japon futbolcu Keisuke Honda'nın desteklediği Tokyo merkezli girişim, 2022 ortasına kadar tek kişinin bileceği uçan motosikletlerden 200 adet üretmeyi hedefliyor. ALI Technologies CEO'su Daisuke Katano, "Çok özel bir alet. Yeni dünyanın yeni teknolojisini hazırladık" dedi.

FACEBOOK INC.'IN YENİ ADI META

Sosyal medya devi Facebook Inc.'in adı yeniden markalaşma süreci kapsamında Meta olarak değiştirildi. Şirket adında yapılan değişiklik Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaları etkilemeyecek, sadece çatı şirket adı Meta olacak. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, yeni uygulama metaverse platformunun adının Horizon olduğunu söyledi. Türkçe'ye 'sanal evren' olarak çevrilebilecek olan metaverse kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor.

AH TAMARA!

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un kızı Tamara'nın malikanesinden 25 milyon sterlinlik mücevher çalan çete yakalandı. Kensington Sarayı yakınlarındaki 70 milyon sterlinlik 57 odalı malikanede 2 yıl önce gerçekleşen soygunun detayları ortaya çıktı. Yakalanan çete üyeleri, Alessandro Maltese (45), Alessandro Donati (44) ve Jugoslav Jovanovic (24), hizmetçiye bin 700 sterlin rüşvet verip mücevherlerin yerini öğrendiklerini ve saray gibi eve girip, soygunu 15 dakika içinde yaptıklarını anlattı. Ancak mücevherlerin hepsini sattıkları anlaşıldı. Tamara Ecclestone, mücevherlerinin bulunup kendisine iade edilmesini istedi.

APARTMAN GİBİ AKVARYUM

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de yapımı devam eden "SeaWorld Abu Dhabi" adlı dünyanın en büyük akvaryumunun, gelecek yıl açılacağı açıklandı. Yaklaşık 183 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan akvaryum, beş kat şeklinde tasarlandı. İçerisinde tam 60 binden fazla canlıya ev sahipliği yapacak olan akvaryumun, tam 25 milyon litre suyla doldurulacağı aktarıldı. Dünyanın her yerinde yüzbinlerce turist çekeceği belirtilen akvaryumda, deniz canlılarının bu şekilde tutsak edilmesine karşı çıkanlar da oldu.