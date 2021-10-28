ABD Çin'in yumuşak karnına girdi! Film gibi casusluk

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Askeri Bilimler Akademisi araştırmacısı Cao Yancong, Pekin'de çevrim içi düzenlenen güvenlik toplantısı Şiangşan Forumu'nda konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Cao, ABD savaş uçaklarının, gemilerinin ve denizaltılarının Güney Çin Denizi'nde Pekin'in kontrolündeki ada ve resifler ile Çin anakarası dolaylarında 2 binden fazla yakın keşif ve gözlem görevi icra ettiğinin belirlendiğini iddia etti.
ATEŞ AÇMA RİSKİ VAR
Söz konusu faaliyetlerin bölgedeki güvenlik ve istikrarı olumsuz etkilediğini savunan Cao, "Yakın keşif görevlerinin bu denli yoğun yapılması, Çin'in egemen güvenliğini tehdit ediyor ve bölgesel gerilimleri artırıyor. Bu tür hareketler kaçınılmaz olarak Çin'in tepkisiyle karşılaşacak ve ateş açma riskini kuşkusuz artıracaktır." ifadelerini kullandı.