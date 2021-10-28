ABD Çin'in yumuşak karnına girdi! Film gibi casusluk

Söz konusu faaliyetlerin bölgedeki güvenlik ve istikrarı olumsuz etkilediğini savunan Cao, "Yakın keşif görevlerinin bu denli yoğun yapılması, Çin'in egemen güvenliğini tehdit ediyor ve bölgesel gerilimleri artırıyor. Bu tür hareketler kaçınılmaz olarak Çin'in tepkisiyle karşılaşacak ve ateş açma riskini kuşkusuz artıracaktır." ifadelerini kullandı.