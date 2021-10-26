Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, o gün yaşadıklarını anlattı (Dünya haberleri)

ABD California Calabasas'ta geçen yıl Ocak ayında helikopter kazasında kızıyla birlikte ölen efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, o gün yaşadıklarını anlattı. Acılı eş, "Kazada 5 kişinin kurtulduğu söylendi. Eşim ile kızımın da kurtulduğunu düşündüm. Telefonla kocamı aramaya çalışıyordum. Sonra ise telefonuma bir sürü mesaj geldi. Hepsinde 'RIP Kobe' (Huzur içinde yat Kobe) yazıyordu. Dilim tutuldu" diye ağladı.

KASA DÜŞTÜ!

Libya'da Terhune kentinde 40 milyon dinar taşıyan helikopterin pilotu, şiddetli fırtına yüzünden stadyuma acil iniş yapmak istedi. Ancak pilotun kontrolü kaybetmesiyle helikopter devrildi. Kazada pilot ve yardımcısının hafif yaralandığı açıklandı.

SUDAN'A DARBE

Sudan'da bir grup asker, Başbakan Hamduk'un evini kuşattı. Kabine üyelerini gözaltına aldı. Ülkede internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşandı. Sudan Egemenlik Konseyi ve Genelkurmay Başkanı el-Burhan, hükümetin feshedildiğini açıkladı.

ASFALT AĞLADI

Rus merkezli tasarım firması Zillers Garage BMW'nin R18 motosikletini modifiye etti. Yepyeni bir görünüme kavuşan motosiklet, modifiye tutkunları tarafından çok beğenildi. 45 bin dolar fiyat biçilen motosiklet, 6 aylık bir çalışma sonucunda inşa edildi. Yalnızca 13 tane üretilecek motor, 91 beygir gücüne sahip...