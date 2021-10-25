Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.10.2021 23:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2021 23:58
    ABONE OL

    Mısır'da 4 yılı aşkın süredir devam eden OHAL kaldırıldı!

    Mısır'da darbeyle yönetimi ele geçiren Abdulfettah es-Sisi, ülkede 4 yıldan uzun süredir uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasına karar verdi.

    AA
    4 yıl sonra kaldırıldı!

    Mısır'da darbeyle ülkeyi ele geçiren Abdulfettah es-Sisi, ülkede 4 yıldan uzun süredir uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasına karar verdi.

    Sisi, Facebook sayfasından OHAL'in kaldırılmasına dair açıklama yaptı.

    Sisi açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

    "Yıllar sonra ilk defa, ülkenin tamamında OHAL'in kaldırılmasına karar verdim.Uzun zamandır mücadele ettiğimiz bu anı birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Mısır, vefalı halkı sayesinde artık bölgede güvenlik ve istikrar vahası haline geldi."

    Ülkede OHAL, 12 Temmuz'da 17. kez 3 aylığına uzatılmıştı. 24 Temmuz'dan bu yana yürürlükte olan OHAL'in bugün yeniden uzatılması bekleniyordu.

    Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.

    Söz konusu saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Sisi, 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dolmabahçe’de Aslan avı!
    Haberler Dünya Mısır'da 4 yılı aşkın süredir devam eden OHAL kaldırıldı!
        SON DAKİKA