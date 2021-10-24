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    Osmanlı padişahları, Londra’da görücüye çıkıyor

    Osmanlı padişahlarının portreleri Avrupa'nın kalbinde görücüye çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'da 28 Ekim'de gerçekleştirilecek "İslam ve Hint Dünyası Eserleri" adlı müzayedede, Orhan Gazi, 1. Bayezid, İsa Çelebi, 1. Mehmed, 1. Selim ve 2. Selim'in portrelerinin yer alacağı açıklandı.

    Değer biçilemiyor
    Osmanlı padişahlarının portreleri Avrupa'nın kalbinde görücüye çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'da 28 Ekim'de gerçekleştirilecek "İslam ve Hint Dünyası Eserleri" adlı müzayedede, Orhan Gazi, 1. Bayezid, İsa Çelebi, 1. Mehmed, 1. Selim ve 2. Selim'in portrelerinin yer alacağı açıklandı.

    Christie's uzmanlarından Behnaz Atighi Moghaddam, portrelerin 800 bin-1.2 milyon sterlin arasında satılmasının beklendiğini vurguladı.
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