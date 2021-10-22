NATO duyurdu! İlk Yapay Zeka Stratejisine 1 milyar avroluk fon

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısının bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Savunma bakanlarının bugün Nükleer Planlama Grubu altında bir araya geldiğini belirten Stoltenberg, bu konudaki iş birliğinin nükleer silahlar barışı korumak için kullanıldığı sürece NATO'nun güvenilir bir nükleer ittifak olduğunu garanti etmek için önemli arz ettiğini söyledi.
Stoltenberg, "Müttefikler bugün NATO İnovasyon Fonu oluşturmak için bir anlaşma imzaladı. Bu fonun yeni çıkan ve yıkıcı teknolojiler üzerinde çalışmak için 1 milyar avroluk yatırım yapmasını bekliyorum." diye konuştu.
Söz konusu fonun daha büyük bir resmin bir parçası olduğunu dile getiren Stoltenberg, beraberinde "DIANA" denilen Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı'nı da inşa ettiğini, İttifak genelinde teknoloji test merkezleri ve hızlandırıcı siteler ağı sağlayacağını bildirdi.
Stoltenberg şunları söyledi:
"Müttefikler NATO'nun ilk Yapay Zeka Stratejisi üzerine anlaştı. Bu strateji uluslararası hukuka uygun olarak yapay zekanın sorumlu kullanımı için standartlar belirleyecek. Yapay zekanın benimsenmesini nasıl hızlandıracağımızın ana hatlarını çizecek." dedi.