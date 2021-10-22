Kanada ordusunda komuta kademesinin başı tacizle dertte! Üst düzey komutanlar görevden alındı

Askeri uzmanlar ve gözlemcilerin değerlendirmelerine de yer verilen haberde, dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar çok üst düzey komutanın aynı anda skandala karıştığı başka bir ordunun bulunmadığı ifade edildi.

İlk kez Şubat 2021'de Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance hakkındaki cinsel taciz iddiaları ile gündeme gelen komuta kademesindeki kriz, onun yerine gelen Amiral Art MacDonald'ın aynı gerekçeyle istifa etmesiyle genişledi.