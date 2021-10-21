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    • Dünya
    • 22.10.2021 00:47
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    • 22.10.2021 00:52
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    Son dakika: İngiltere Kraliçesi Elizabeth hastaneye kaldırıldı

    Son dakika... Buckingham Sarayı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hastanede tedavi altına alındı.

    Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda'ya yapacağı ziyareti iptal etmişti. Gece yarısı gelen son dakikaya göre 95 yaşındaki Kraliçe hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

    Buckingham Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Kraliçe'nin birkaç gün dinlenmek için doktorların tavsiyesini 'isteksizce' kabul ettiği belirtildi

    Açıklamada, "Majestelerinin morali yerinde bugün ve yarın bir dizi görev üstleneceği Kuzey İrlanda'yı ziyaret edemeyeceği için hayal kırıklığına uğradı. Kraliçe, Kuzey İrlanda halkına en içten iyi dileklerini gönderiyor ve gelecekte ziyaret etmeyi dört gözle bekliyor" denildi.

    Ülke basınında yer alan haberlerde, Kraliçe'nin kararının Covid 19 ile ilgili olmadığına yer verildi.

    95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 12 Ekim Salı günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki bir ayinde bastonla görülmesinin ardından 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.

    Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.

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