Türk yargısına emir vermeye kalkışan küçükelçilere büyük tepki

ABD Ankara Büyükelçiliği ve 9 ülke, tutuklu olarak yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak açıklama yaptı. Bunu üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın diplomatik misyon şefleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından uyarıldı.

Daha sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığa çağrılan 10 ülkenin Büyükelçileri/Maslahatgüzarlarına, Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olan bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtildi" ifadesi kullanıldı.

AB'YE RAPOR TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Türkiye raporunu eleştirdi. "Çifte standart, tutarsızlık kabul edilemez" dedi. KKTC Dışişleri Bakanlığı da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Yunanistan ve Mısır ile yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Açıklama KKTC için yok hükmündedir" ifadesini kullandı.