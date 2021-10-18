Arap prenslerini yapay zeka ile 35 milyon dolar dolandırdılar

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapay zeka ile şirket yöneticilerinin sesleri taklit edilerek 35 milyon dolarlık (yaklaşık 325 milyon lira) büyük bir soygun gerçekleştirildi.



BAE'li yetkililer, Centennial Bank'ın ABD merkezli hesaplarına giren çalıntı paranın izini sürmek için ABD polisinden yardım istedi. Yapılan araştırmada, Maktum'un da olduğu prenslerle birlikte 17 kişinin dünyadaki çeşitli hesaplara para göndermesi için aldatıldığı belirlendi. Bu olay; yapay zeka ile sesi manipüle ederek gerçekleştiren geniş kapsamlı soygun vakası olarak tarihe geçti.

Güvenlik kuruluşları ve bilişim şirketleri, yapay zekanın siber suçlarda derin sahte görüntüler ve sesler oluşturmak için kullanılmasıyla ilgili uyarılarda bulunuyor.