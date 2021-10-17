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    • Dünya
    • 17.10.2021 15:15
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    • 17.10.2021 15:31
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    Mescid-i Haram'da koronavirüsten sonra bir ilk! Sosyal mesafesiz namaz kılındı

    Suudi Arabistan'da koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarını hafifletme kararının ardından Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da sosyal mesafesiz sabah namazı kılındı.

    İHA
    Kabe’de bir ilk!

    Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi tam kapasiteyle ibadete açıldı.

    Kararın ardından Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da sosyal mesafesiz sabah namazı kılındı. Salgınının başlamasından bu yana ilk kez sosyal mesafe olmadan kılınan namazda yüzlerce Müslüman saf tutu.

    Kısıtlamaları hafifletme kararı kapsamında dün akşam Kabe'nin etrafındaki bariyerler ve Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı afişler kaldırılmıştı.
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        Haberler Dünya Mescid-i Haram'da koronavirüsten sonra bir ilk! Sosyal mesafesiz namaz kılındı
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