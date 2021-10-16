Prens Selman'ın Newcastle United'ı resmen satın almasının ardından İngiltere karıştı

Prens Selman'ın önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderliğinde, Hindistanlı Reuben Ailesi ve İngiliz iş insanı Amanda Staveley'nin katılımıyla oluşan konsorsiyum, İngiliz iş insanı Mike Ashley'den kulübü 350 milyon Euro karşılığında satın aldı. Fakat Premier Lig'de bu satın alma büyük rahatsızlık yarattı. İngiliz takım sahipleri, 2 Ekim 2018'de İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Veliaht Prens'in görevlendirdiği Suudi Arabistan istihbarat görevlilerinin öldürdüğü ve böyle birinin takım almasının kabul edilemeyeceğini belerterek, Premier Lig'e tepki gösterdi. Tottenham, Manchester United, Everton, Aston Villa, Crystal Palace, Brighton ve West Ham kulüpleri, Premier Lig CEO'su Richard Masters, başkan Gary Hoffman'ın da bulunduğu bir toplantı yaptı ve satışın iptal edilmesini aksi takdirde 7 takımın ortak adımlar atacağı belirtildi.
- Dünya
- 16.10.2021 Gazete