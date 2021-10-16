Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Prens Selman'ın Newcastle United'ı resmen satın almasının ardından İngiltere karıştı

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın Premier Lig ekibi Newcastle United’ı resmen satın almasının ardından İngiltere karıştı. 7 Premier Lig ekibi, Cemal Kaşıkçı suikastının azmettiricisi Selman’ın kulüp almasını kabul etmeyeceklerini açıkladı.

    Selman’a rest

    Prens Selman'ın önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderliğinde, Hindistanlı Reuben Ailesi ve İngiliz iş insanı Amanda Staveley'nin katılımıyla oluşan konsorsiyum, İngiliz iş insanı Mike Ashley'den kulübü 350 milyon Euro karşılığında satın aldı. Fakat Premier Lig'de bu satın alma büyük rahatsızlık yarattı. İngiliz takım sahipleri, 2 Ekim 2018'de İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Veliaht Prens'in görevlendirdiği Suudi Arabistan istihbarat görevlilerinin öldürdüğü ve böyle birinin takım almasının kabul edilemeyeceğini belerterek, Premier Lig'e tepki gösterdi. Tottenham, Manchester United, Everton, Aston Villa, Crystal Palace, Brighton ve West Ham kulüpleri, Premier Lig CEO'su Richard Masters, başkan Gary Hoffman'ın da bulunduğu bir toplantı yaptı ve satışın iptal edilmesini aksi takdirde 7 takımın ortak adımlar atacağı belirtildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa’da tarihi silüet gün yüzüne çıkıyor
    Haberler Dünya Prens Selman'ın Newcastle United'ı resmen satın almasının ardından İngiltere karıştı
        SON DAKİKA