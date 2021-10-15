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    Yunanistan ve ABD arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması yenilendi

    Yunanistan ve ABD arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması yenilendi. Atılan imzalar sonrası ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile birlikte basının karşısına çıkarak açıklamalar yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, haddini yine aştı.

    Densiz Dendias

    Yunanistan ve ABD arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması yenilendi. Atılan imzalar sonrası ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile birlikte basının karşısına çıkarak açıklamalar yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, haddini yine aştı. Türkiye'yi suçlayan Dendias, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan, bir savaş sebebiyle karşı karşıya. Bir savaş tehdidi söz konusu. Burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir. Biz her ihtimale hazırız. Her gün de provokasyona maruz kaldığımızı belirtmeliyim" dedi.

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    Haberler Dünya Yunanistan ve ABD arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması yenilendi
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