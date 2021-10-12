Market rafları boşaldı ülkede ne ekmek ne de makarna kaldı! İngiltere'de fabrikalar tek tek kapanıyor

İngiltere, 18. Yüzyıl'da Sanayi Devrimi'nin sıfır noktası olarak tarihe geçti. Aradan geçen 300 senede işler değişti! Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'nden ayrılan Birleşik Krallık, bu kez petrol, gaz, gıda ve enerji kriziyle gündeme geldi.

Tedarik sıkıntısı nedeniyle marketlerde raflar boşaldı, insanlar benzin almak için saatlerce sıra bekledi. Ülkeye giriş yapan her 3 kamyondan birinin boş olduğu belirtildi.

Bazı fabrikalarsa, artan enerji maliyeti nedeniyle üretime ara verdi! İngiltere'nin en büyük iş sendikası Unite the Union'un Başkanı Sharon Graham, ülkede fabrikaların kapatılmasının düşünüldüğünü ve bu nedenle işçilerin 'çok endişeli olduklarını' söyledi.

Ülke adım adım kıtlığa sürüklenirken, Başbakan Boris Johnson'dan herkesi kızdıracak bir hamle geldi. Johnson, hamile eşi Carrie ve 17 aylık oğulları Wilf'le birlikte İspanya'ya tatile gitti.

Kiraladığı villa için de haftalık 25 bin sterlin ödedi! Marketlerde ekmek bile bulamayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.