WMO Genel Sekreteri: Türkiye bölgede güçlü bir aktör

Türkiye'de bu yıl çıkan orman yangınlarının nedenlerine değinen Taalas, "Dünya genelinde küresel ortalamanın üzerinde ısınan iki bölgemiz var. Elbette ki en çok Kuzey Kutbu ısınıyor ancak Akdeniz bölgesi de ısınma konusunda ikinci sırada yer alıyor" dedi. Akdeniz bölgesinde iklimin giderek ısındığını, bu yüzden daha az yağmur yağdığını ve ayrıca daha fazla buharlaşma gördüklerini vurgulayan Taalas, "Ve bunun bir sonucu olarak da Yunanistan, Portekiz, İspanya ve tabii ki şimdi Türkiye'de olmak üzere birçok Akdeniz ülkesindeki dramatik orman yangınlarını inceledik" diye konuştu.





"ORMAN YANGINLARI DAHA FAZLA GÖRÜNECEK"