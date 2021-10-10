Pakistan'ın nükleer programının kilit ismi Abdul Kadir Han hayatını kaybetti

NÜKLEER TEKNOLOJİYİ "ÇALMAKLA" SUÇLANDI

Han, Hollanda'dan ülkesine dönmesinin ardından 1979'da "uranyum zenginleştirme teknolojisini çalmakla" suçlandı.

Pakistan'ın URENCO'ya ait nükleer teknoloji bilgilerine Han aracılığıyla erişim sağladığı iddiasıyla Hollanda hükümeti, Han hakkında soruşturma başlattı. 1985'te yerel bir Hollanda mahkemesi Han'ı gıyabında 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu kararı temyize götüren Han, bir süre sonra bu suçlamadan aklandı.

İRAN, KUZEY KORE VE LİBYA'YA NÜKLEER BİLGİ SIZDIRMA İDDİALARI

Han, 1990'larda ABD tarafından nükleer savaş başlığı taşıyabilen füzeler karşılığında Kuzey Kore'ye son derece hassas nükleer teknoloji satmakla suçlandı. Han'ın daha sonra benzer şekilde İran ve Libya'ya da nükleer sır sattığı iddia edildi.

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Pervez Müşerref yönetiminde 2001'de Bilim ve Teknoloji Danışmanı olarak hizmet vermeye başladı.

ABD tarafından 2003'te Pakistan'a nükleer teknolojinin yayılımında Han'ın rolüne yönelik kanıtlar gönderildi.

Bunun üzerine Müşerref'in görevine Ocak 2004'te son verdiği Han gözaltına alındı.

HAN, 2004 İLE 2009 ARASINDA EV HAPSİNDE KALDI

Han 4 Şubat 2004'te, İran'a 1989-1991'de, Kuzey Kore ve Libya'ya da 1991-1997'de nükleer teknoloji transfer ettiği itirafında bulundu. Bu itiraftan 1 gün sonra Müşerref, Han'ı affettiğini duyurdu. Bununla birlikte Han, 2009'a kadar ev hapsinde kaldı. Bu tarihte ise Han, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Han, daha sonra yaptığı açıklamalarda, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamaları geri çekerek, Müşerref tarafından bu açıklamaları yapmaya zorlandığını öne sürdü.

Ev hapsi kararının kaldırılmasının ardından gözlerden uzak bir hayat süren Han, 10 Ekim 2021'de kötüleşen sağlık durumu nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 85 yaşında yaşamını yitiren Han, aralarında 2 Pakistan devlet madalyası olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü. Han'ın yayımlanan 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.