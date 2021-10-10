Pakistan'ın nükleer programının kilit ismi Abdul Kadir Han hayatını kaybetti

Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan Dr. Abdul Kadir Han, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, kötüleşen sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırılan Han, burada yaşamını yitirdi.
Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan isim olarak bilinen Han'ın ölümü dolayısıyla başta Başbakan İmran Han olmak üzere çok sayıda üst düzey siyasetçi başsağlığı mesajı yayımladı.
ABDUL KADİR HAN KİMDİR?
Pakistan'ın nükleer silah programının kurucularından Dr. Abdul Kadir Han, ülkesinin nükleer güce kavuşmasında kilit rol üstlendi.
Bugün 85 yaşında hayatını kaybeden Han, "Pakistan'ın nükleer silah teknolojisinin babası" olarak anılıyordu.
Han, 1 Nisan 1936'da İngiliz Hindistanı'nın Bhopal şehrinde doğdu. Hindistan ile Pakistan'ın 1947'de bağımsızlıklarını kazanmasının ardından ailesi ile 1952'de Pakistan'a göç etti.
Karaçi Üniversitesi Metalürji Bölümünden 1960'ta mezun olan Han, bu tarihten sonra yüksek eğitimine Batı Almanya ve Hollanda'da devam etti.
Han, 1972'de Belçika'daki Katolik Üniversitesinden Metalürji Mühendisliği dalında doktora derecesini elde etti.
URENCO'DA İŞE GİRMESİ DÖNÜM NOKTASI OLDU
Uranyum zenginleştirmeyi araştırmak ve geliştirmek üzere İngiltere, Almanya ve Hollanda ortaklığında oluşturulan URENCO nükleer konsorsiyumunda 1972'de çalışmaya başlayan Han, burada elde ettiği başarılı çalışmalarla tesisin en önemli alanlarına ve gizli belgelerine erişim iznine sahip oldu.
Han, 1974'te Hindistan'ın nükleer denemesini gerçekleştirmesinin ardından dönemin Pakistan Başbakanı Zülfikar Ali Butto'ya Pakistan'ın nükleer silah programı çalışmalarına katılmayı teklif etti.
Bir süre sonra bu teklifin kabul edilmesinin ardından ülkesine dönen Han, 1976'da Pakistan Atom Enerjisi Komisyonunun (PAEC) üyesi oldu. Aynı yıl Han, "Han Araştırma Laboratuvarı"nı kurdu.
PAKİSTAN 1998'DE NÜKLEER DENEMESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Bu tarihten sonra Han, çalışmalarını Pakistan'da yürüttü. Hindistan'ın 1998'de ikinci nükleer denemesinin ardından Pakistan da ilk nükleer testini yaptı.
Han, Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki nükleer silah rekabetinde Pakistan'ın bu konudaki kilit isimlerinden oldu.