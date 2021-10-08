Japonya'da 5,9'luk deprem kabusu! 368 bin yolcuyu etkiledi

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ajans, daha önce 6,1 şeklinde açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak revize etti.
BAŞKENT METROPOLÜNDE HİSSEDİLEN EN KUVVETLİ DEPREM
Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi.
Depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmayan JMA, depremin, Mart 2011'de ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen 9 şiddetindeki sarsıntı sonrası, başkent metropolünde hissedilen en kuvvetli deprem olduğunu açıkladı.