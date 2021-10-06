Donald Trump'tan "Kongre" baskını açıklaması: Asıl başkaldırı 3 Kasım 2020'deki seçimlerde oldu

Joe Biden'ın galip çıktığı ABD'deki 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde "hile" olduğu iddiasını sürdüren eski ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan ve Temsilciler Meclisindeki Demokratlardan oluşan komiteye tepki gösterdi.
Trump açıklamada, "Milyonlarca dolar harcadıktan sonra Demokratların seçilmemiş Komitesi ve 2 sözde Cumhuriyetçi, asıl ayaklanmanın sahte seçimlere tepki gösterilen 6 Ocak'ta değil, 3 Kasım'da olduğu sonucuna artık ulaşmalıdır." ifadesine yer verdi.
KONGRE BASKINI
ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak günü 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Baskında biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.