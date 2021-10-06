Rusya'da dehşete düşüren görüntüler! Mahkumlara ve gözaltındakilere işkence ülkeyi ayağa kaldırdı





Yoğun olarak ülkenin Soratav, Belgorod ve Kamçatka bölgelerindeki cezaevlerinde yapılan işkenceleri barındıran görüntüler, Rusya'daki muhalif haber sitelerinde de yayınlandı.



Görüntülerde bazı mahkumların üzerine gardiyanların idrarını yaptığı, bazı mahkumların sopalarla dövüldüğü, bazı mahkumlara ise işkence araçlarıyla tecavüz edildiği görüldü. Ülkede infiale yol açan görüntüler çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılmaya devam ederken, insan hakları aktivistleri, işkence ve cinsel saldırı görüntülerinin şimdilik sadece bir kısmının paylaşıldığını ve verilerin fazlalığı nedeniyle görüntüleri kısım kısım yayınlayacaklarını ifade etti.