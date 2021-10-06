Rusya'da dehşete düşüren görüntüler! Mahkumlara ve gözaltındakilere işkence ülkeyi ayağa kaldırdı

Cezaevlerinde bulunan tutuklulara ve gözaltına alınanlara yönelik insan hakları ihlallerinin sık gündeme geldiği Rusya'da, cezaevlerinde yapılan işkencelere dair ortaya çıkan yeni görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı.
Yaklaşık 18 bin gönüllünün bir araya gelerek uzun uğraşlar sonucunda topladığı yaklaşık 40 gigabaytlık görüntüler, yolsuzluk ve işkencelere dair belgelerin yayınlandığı bir internet sitesinde paylaşıldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanları ve Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) gardiyanları tarafından gözaltındaki kişilere ve mahkumlara yönelik işkence ve cinsel saldırı görüntüleri dün akşam saatlerinde yayınlanmasının ardından küresel video paylaşım sitelerinde de hızla yayıldı.