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    • Dünya
    • 03.10.2021 16:04
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    • 03.10.2021 16:29
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    Son dakika: Kabil'de cami girişinde patlama! Taliban Sözcüsü açıkladı: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberleri... AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada en az iki kişi hayatını kaybetti. Taliban sözcüsü Mücahid, Kabil'deki Eid Gah Camii'nin girişine yakın bir yerde patlama meydana geldiğini söyledi ve "bir dizi sivilin" öldüğünü ekledi. İçişleri bakanlığından bir sözcü ise AFP'ye "İlk bilgilerimiz patlamada iki sivilin öldüğünü ve üç sivilin yaralandığını gösteriyor." açıklamasında bulundu.

    Kabil’de cami girişinde patlama!

    Üst düzey bir Taliban yetkilisi, Afganistan'ın başkentindeki bir caminin dışında meydana gelen patlamada "çok sayıda sivilin" öldüğünü açıkladı.


    İlk belirlemelere göre ise 2 kişi öldü, dört kişi yaralandı.

    Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, patlamanın Kabil'deki Eid Gah Camii'nin girişinin yakınında meydana geldiğini belirtildi.

    Geçen hafta vefat eden annesi için Pazar öğleden sonra camide bir dua töreni düzenlendiğini belirten Mücahid sosyal medyadan tüm halkı davet etmişti.

    Bununla birlikte, patlamadan hemen önce Taliban, Zabihullah Mücahid'in annesi için Eid Gah Camii'ne giden yolu trafiğe kapatmıştı.

    Diğer taraftan, Taliban sözcüsü Bilal Karimi Associated Press'e verdiği demeçte, saldırıda Taliban savaşçılarının zarar görmediğini söyledi. Ölenlerin sayısı hakkında bilgi vermedi ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

    SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI
    Kabil'deki İtalyan destekli bir hastane ise patlamada yaralanan dört kişiyi tedavi ettiğini duyurdu.Caminin çevresi, yoğun güvenlik önlemi alan Taliban tarafından kordon altına alındı.

    Saldırının sorumluluğunu hemen üstlenen olmadı. Ancak, Ağustos ortasında Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden bu yana, Taliban üyelerine yönelik yönelik saldırılar arttı.

    DAEŞ/Horosan adlı grup, doğudaki Nangarhar eyaletinde güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor ve Taliban'ı bir düçşman olarak görüyor. DAEŞ/Horosan, eyalet başkenti Celalabad'daki cinayetler de dahil olmak üzere Taliban'a yönelik çok sayıda saldırıyı üstlendi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Kabil'de cami girişinde patlama! Taliban Sözcüsü açıkladı: Ölü ve yaralılar var
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