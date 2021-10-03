Son dakika: Kabil'de cami girişinde patlama! Taliban Sözcüsü açıkladı: Ölü ve yaralılar var

Üst düzey bir Taliban yetkilisi, Afganistan'ın başkentindeki bir caminin dışında meydana gelen patlamada "çok sayıda sivilin" öldüğünü açıkladı.



İlk belirlemelere göre ise 2 kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, patlamanın Kabil'deki Eid Gah Camii'nin girişinin yakınında meydana geldiğini belirtildi.

Geçen hafta vefat eden annesi için Pazar öğleden sonra camide bir dua töreni düzenlendiğini belirten Mücahid sosyal medyadan tüm halkı davet etmişti.

Bununla birlikte, patlamadan hemen önce Taliban, Zabihullah Mücahid'in annesi için Eid Gah Camii'ne giden yolu trafiğe kapatmıştı.

Diğer taraftan, Taliban sözcüsü Bilal Karimi Associated Press'e verdiği demeçte, saldırıda Taliban savaşçılarının zarar görmediğini söyledi. Ölenlerin sayısı hakkında bilgi vermedi ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Kabil'deki İtalyan destekli bir hastane ise patlamada yaralanan dört kişiyi tedavi ettiğini duyurdu.Caminin çevresi, yoğun güvenlik önlemi alan Taliban tarafından kordon altına alındı.

Saldırının sorumluluğunu hemen üstlenen olmadı. Ancak, Ağustos ortasında Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden bu yana, Taliban üyelerine yönelik yönelik saldırılar arttı.

DAEŞ/Horosan adlı grup, doğudaki Nangarhar eyaletinde güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor ve Taliban'ı bir düçşman olarak görüyor. DAEŞ/Horosan, eyalet başkenti Celalabad'daki cinayetler de dahil olmak üzere Taliban'a yönelik çok sayıda saldırıyı üstlendi.