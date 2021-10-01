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    • Dünya
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    • 02.10.2021 00:31
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    California'da 12 yaş ve üstü çocuklara koronavirüs aşısı zorunlu olacak!

    Son dakika haberleri... ABD'de ilk defa California eyaletinde, Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) tam onay alınır alınmaz, Kovid-19 aşısı 12 yaş ve üstü tüm çocuklar için zorunlu hale getirileceği açıklandı. California Valisi, 7 ila 12'nci sınıf öğrencilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının eyalet çapında zorunlu olacağını bildiren genelge yayımladı.

    California’da çocuklara aşı zorunluluğu!

    ABD'de ilk defa California eyaletinde, Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) tam onay alınır alınmaz, Kovid-19 aşısı 12 yaş ve üstü tüm çocuklar için zorunlu hale getirileceği açıklandı.

    California Valisi Gavin Newsom, San Francisco'daki bir okulda yaptığı açıklamada, 12 yaş ve üstü çocuklar için aşı onayının çıkması durumunda bu grubun ocak 2022 itibarıyla aşılanmaya başlanacağını, anaokulundan 6'ncı sınıfa kadar olan çocukların da yeni bir FDA onayının ardından aşamalı olarak aşılanacağı ifade etti.

    "ZORLU BİR MÜCADELE GEREKİYOR"
    Vali, Kovid-19 salgınını kontrol altına alma çabası çerçevesinde aldıkları kararlar hakkında "Hedefimize ulaşmak için hala zorlu bir mücadele gerekiyor." dedi.

    ABD'de, sadece 16 yaş ve üstü bireylere Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı için FDA'dan tam onay alınmış durumdayken mayıs ayında bu yana 12-15 yaş arası çocukların aşılanması için de acil kullanım izni mevcut.

    Ülkedeki 5-11 yaş arası çocukların aşılanabilmesi içinse kasım ayında bir acil kullanım izninin çıkmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

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