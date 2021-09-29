İngiltere'de yakıt krizi! Dünyanın 3. büyük ekonomisi batma noktasına geldi



Londra'nın ana caddelerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

'VAHŞİ BATI'YA DÖNDÜK'

İngiliz medyası söz konusu görüntüleri 'Vahşi Batı'ya döndük' başlığıyla manşet yaptı. Welling'de bir benzin istasyonunun önünde ise bir adam başka bir sürücüye bıçak salladı. Sürücüler gece boyunca benzin istasyonlarının önünde tekrar kuyruğa girmek zorunda kaldı. Ancak insanların tek derdi uzun kuyruklar olmadı. Hırsızlar arabaların depolarını delip benzin çalmaya başladı. Bu yüzden sürücüler araçlarının başında sabahladı, hükümet acil müdahale planı kapsamında orduyu devreye sokmak için bekliyor.