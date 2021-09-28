Yunanistan'ın savunması Fransa'ya emanet! 3 savaş gemisi satışı için anlaştılar

Macron, Avrupalıların "naiflikten" çıkması ve "sertleşen güçler tarafından baskı altında olduklarında kendilerini savunabildiklerini" göstermeleri gerektiğini vurguladı.

ABD'nin 10 yıldan fazladır Çin'e ve Pasifik bölgesine yönelik stratejisi olduğunu ifade eden Macron, Avrupalıların savunma konusunda kendi bağımsızlığını elde etmesi gerektiğini, bunun meşru olduğunu ve ABD ile ittifaka alternatif oluşturmadığını belirtti.

Miçotakis de bugünün Fransa ve Yunanistan için tarihi bir gün olduğunu söyleyerek Macron ile iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmeye karar verdiklerini kaydetti.