Cerablus’ta çifte patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde belediye meclis binası önünde bir çöp konteynerine yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

Patlamada 8 kişinin yaralandığı belirtildi.







İKİNCİ PATLAMA

İlçe merkezindeki bir çarşıda patlayıcı yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu ikinci bir patlama meydana geldi.





İki kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yaralılar ise sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırdı.