Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.09.2021 12:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2021 12:31
    ABONE OL

    Cerablus’ta çifte patlama: Ölü ve yaralılar var

    Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, farklı noktalarda meydana gelen iki farklı patlamada 2 sivilin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

    İHA
    Cerablus’ta alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var

    Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde belediye meclis binası önünde bir çöp konteynerine yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

    Patlamada 8 kişinin yaralandığı belirtildi.




    İKİNCİ PATLAMA
    İlçe merkezindeki bir çarşıda patlayıcı yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu ikinci bir patlama meydana geldi.



    İki kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı patlamanın ardından yangın çıktı.

    Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yaralılar ise sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sokakta oyun bir başka güzel!
    Haberler Dünya Cerablus’ta çifte patlama: Ölü ve yaralılar var
        SON DAKİKA