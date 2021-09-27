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    • Dünya
    • 28.09.2021 01:09
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    • 28.09.2021 01:35
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    Macron'un Osmanlı ve Türkiye hazımsızlığı: Yunanistan Osmanlı'ya karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer aldı

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Osmanlı Devleti'ni hedef alarak Yunanistan'a gaz verdi. Macron, Yunanistan'ın, Osmanlı İmparatorluğuna karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer alan ülke haline geldiğini iddia ederek Türkiye ve Osmanlı hazımsızlığını da gözler önüne serdi.

    AA
    Macron’un Osmanlı korkusu

    Fransa'nın başkenti Paris'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan'ın, Osmanlı İmparatorluğuna karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer aldığını iddia etti.

    Macron, Paris'te bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Louvre Müzesindeki "Paris-Atina: Modern Yunanistan'ın doğuşu" adlı sergiyi ziyaret etti.

    "YUNANİSTAN BİZİ BİZ YAPAN MEDENİYETİN BEŞİĞİDİR"
    Burada konuşma yapan Macron, Yunanistan'ın "devlet-ulus" olmadan önce bir medeniyet olduğunu, bu nedenle Fransa'nın bu ülkeyi desteklediğini belirterek, "Yunanistan bizi biz yapan medeniyetin beşiğidir." ifadesini kullandı.

    OSMANLI HAZIMSIZLIĞI
    Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğuna karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer alan ülke haline geldiğini öne süren Macron, bunun Avrupa'nın tarihinde ilk olduğunu ve Avrupa için çok şey ifade ettiğini dile getirdi.

        Öte yandan Fransız basınındaki haberlerde, Miçotakis'in Paris'e ziyaretinde Fransa ile Yunanistan'ın arasında savunma alanında birkaç milyon avroluk yeni bir anlaşma sağlanabileceği belirtildi.

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