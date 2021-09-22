Muhyettin Aydın Fransa'da 100 bıçak darbesiyle öldürülmüştü! Fransız emniyetinden umut veren açıklama geldi

Fransa'nın Rennes şehrinde bulunan Apigne göletinde cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Manisalı Türk genci Muhyettin Aydın cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor.

Muhyettin Aydın gölete atılmadan önce 100'e yakın bıçak darbesi ile öldürüldü, elleri mavi naylon bir iple bağlandıktan sonra vücudu bir taşa bağlanarak suya atıldı.

KATİL BULUNACAK

Kardeşi Sabahattin Aydın, ağabeyinin 3 Eylül'de Rennes'deki akrabalarını ziyaret ettiğini, akrabalarıyla birlikte bir kafeye gittiklerini, gece 11-12 civarı gelen bir telefon üzerine mekandan ayrıldığını ve o saatten beri kendisinden haber alınamadığını söyledi.

Fransız polisi, cinayet soruşturmasını tüm detaylarıyla titizlikle yürüterek katil zanlısına ulaşmaya çalışıyor. Gece telefonla arayan kişinin cinayeti işleyenlerle ortak olduğunu düşünen Fransız emniyeti, HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Şerif CAN.