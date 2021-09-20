Guinness Dünya Rekorları tescilledi! Dünyanın en yaşlı ikizleri! Tam 107 yıl 300 gündür yaşıyorlar

Daha önceki rekorun sahipleri Kin ve Gin ise, Ocak 2000'de Kin'in ölümünden bu yana 107 yıl 175 gün ile en yaşlı tek yumurta ikizi unvanını elinde tutuyordu. Kin'in ardından Gin de 2001'de 108 yaşında hayatını kaybetti. İsimleri Japonca altın ve gümüş anlamına gelen Kin ve Gin, 1 Ağustos 1892'de Nagoya'da doğdu.

EN YAŞLI KADIN KANE TANAKA

Dünyada yaşam süresi en yüksek ülke olan Japonya'da yaşlılar büyük saygı görüyor. Guinness'e göre dünyada yaşayan en yaşlı kişi ise, 118 yaşındaki Japon kadın Kane Tanaka.