Guinness Dünya Rekorları tescilledi! Dünyanın en yaşlı ikizleri! Tam 107 yıl 300 gündür yaşıyorlar

Guinness Dünya Rekorları, dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizlerini tescilledi.
Japonya'daki 107 yaşındaki kız kardeşler Umeno Sumiyama ve Koume Kodama, Guinness tarafından 107 yıl 300 gündür yaşayan en yaşlı tek yumurta ikizi olarak onaylandı.
REKOR KIRILDI
Sumiyama ve Kodama, Japon ikiz kardeşler Kin Narita ve Gin Kanie'nin kırdığı rekoru da kırdı. Her ikisi de sosyal insanlar olarak tanımlanan Sumiyama ve Kodama'nın 5 Kasım 1913'te Shodoshima adasında doğduğu belirtildi.
Kız kardeşlerin tescili, Japonya'da ulusal bir tatil olan Yaşlılara Saygı Günü ile aynı zamana denk gelecek şekilde yapıldı. Covid-19 nedeniyle önlem olarak Japonya'nın farklı bölgelerinde yaşayan kız kardeşlere ayrı bakım evlerinde görevli personel tarafından sunulmak üzere resmi sertifikalar gönderildi. Guinness tarafından yapılan açıklamada, ikizlerin 1 Eylül'de yeni unvan sahipleri olarak tanındığı aktarıldı. Sumiyama'nın 4 çocuğu, Kodama'nın ise 3 çocuğu olduğu açıklandı.