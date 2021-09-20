Fransa'nın 'AUKUS tepkisi' sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan flaş açıklama: Endişe edecek bir şey yok

İngiltere, ABD ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS paktı Fransa'nın tepkisi çekti.
Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılar inşa etmek için Aukus anlaşmasını imzalamasından ve Fransa ile yaptığı sözleşmeden çekilmesinden sonra Fransa'dan sert açıklamalar geldi.
Son olarak Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bu hafta Londra'da yapacağı görüşmeyi iptal etti.
Yaşanan gelişmelerina ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan flaş bir açıklama geldi.
"ENDİŞE EDECEK BİR ŞEY YOK"
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa'nın anlaşmadan endişe edecek bir şeyi olmadığını söyledi.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise, Avustralya, ABD ve İngiltere arasında imzalanan yeni güvenlik anlaşmasının ardından, Fransa ile 90 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal etme kararından pişman olmadığını söyledi.