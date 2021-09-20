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    • 20.09.2021 19:16
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    Fransa'nın 'AUKUS tepkisi' sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan flaş açıklama: Endişe edecek bir şey yok

    İngiltere, ABD ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS paktı sonrası Fransa tepki göstermişti. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly duruma tepki olarak İngiliz mevkidaşı ile yapacağı görüşmeleri iptal etti. Yaşanan gelişmelerina ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan flaş bir açıklama geldi.

    AJANSLAR
    İngiltere’den Fransa’ya: Endişelenmeyin

    İngiltere, ABD ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS paktı Fransa'nın tepkisi çekti.

    Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılar inşa etmek için Aukus anlaşmasını imzalamasından ve Fransa ile yaptığı sözleşmeden çekilmesinden sonra Fransa'dan sert açıklamalar geldi.

    Son olarak Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bu hafta Londra'da yapacağı görüşmeyi iptal etti.

    Yaşanan gelişmelerina ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan flaş bir açıklama geldi.

    "ENDİŞE EDECEK BİR ŞEY YOK"
    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa'nın anlaşmadan endişe edecek bir şeyi olmadığını söyledi.

    Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise, Avustralya, ABD ve İngiltere arasında imzalanan yeni güvenlik anlaşmasının ardından, Fransa ile 90 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal etme kararından pişman olmadığını söyledi.

        Avustralya'nın stratejik çıkarlarını koruması gerektiğini vurgulayan Morrison, ''Avustralya'nın ulusal çıkarlarını ilk sıraya koyma kararından pişman değilim. Asla olmam.'' ifadelerini kullandı.

        FRANSA, AVUSTRALYA'YI ''İHANETLE'' SUÇLAMIŞTI
        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya'nın anlaşmayla ilgili iptal planlarını Paris'e, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un, 16 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile sanal ortamda açıklama yapmasından bir saat önce anlattığını söylemişti.

        Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren ve "sırtımızdan vurulduk" diyen Le Drian, France 2'ye yaptığı açıklamada "Gerçek bir ittifakta birbirinizle konuşursunuz, bir şeyleri saklamazsınız, karşı tarafa saygı duyarsınız ve bu yüzden bu, gerçek bir krizdir." ifadelerini kullanmıştı.

        Avustralya'nın, ABD ve İngiliz teknolojisiyle en az sekiz nükleer enerjili denizaltı inşa etme planını açıklayarak Fransız Naval Grubu ile 2016'da yaptığı 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 66 milyar ABD doları) tutarındaki geleneksel denizaltı filosu inşasından vazgeçmesine sert tepki veren Fransa, Canberra Büyükelçisini istişarede bulunmak üzere geri çağırmıştı.

        AUKUS NEDİR?
        Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sanal ortamda yaptıkları toplantının ardından yayımladıkları ortak bildiride, "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurdu.

        Bildiride, Avustralya Kraliyet Donanmasının nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için bu ülkenin destekleneceği belirtilmişti.

        Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltıların, Hint-Pasifik'te istikrarı destekleyeceği ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarına katkı sunmak için kullanılacağı ifade edilmişti.

        Anlaşmanın, Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanmıştı.
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        Haberler Dünya Fransa'nın 'AUKUS tepkisi' sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan flaş açıklama: Endişe edecek bir şey yok
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