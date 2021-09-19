Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Üç prensin yıllar sonra yaptığı görüşme, bu kareyle duyuruldu

    Körfez krizi sona erdi! Üç küskün prens, önceki gün Kızıldeniz’de bir araya geldi. Her biri dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini tercih etti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 2017'de 'terör gruplarını desteklediği' suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti.

    Barışık Arap Emirleri!

    Uzun süredir Katar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında devam eden soğuk savaş sona erdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan önceki gün Kızıldeniz'de bir araya geldi.

    Dünya, küs prenslerin bu görüşmesine kilitlendi. Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'de kardeşçe bir toplantı... Bin Selman, Al Sani ve Şeyh Tahnun'u bir araya getirdi" dedi. Paylaşılan fotoğrafta, prenslerin kıyafetleri dikkat çekti. Hepsi, giydiği tişört şort ve saatleriyle dünyaca ünlü markaları tercih etmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li Çeviköz’den skandal Mavi Vatan sözleri!
    Haberler Dünya Üç prensin yıllar sonra yaptığı görüşme, bu kareyle duyuruldu
        SON DAKİKA