Üç prensin yıllar sonra yaptığı görüşme, bu kareyle duyuruldu

Uzun süredir Katar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında devam eden soğuk savaş sona erdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan önceki gün Kızıldeniz'de bir araya geldi.

Dünya, küs prenslerin bu görüşmesine kilitlendi. Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'de kardeşçe bir toplantı... Bin Selman, Al Sani ve Şeyh Tahnun'u bir araya getirdi" dedi. Paylaşılan fotoğrafta, prenslerin kıyafetleri dikkat çekti. Hepsi, giydiği tişört şort ve saatleriyle dünyaca ünlü markaları tercih etmişti.