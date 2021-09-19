İngiliz basınından çarpıcı analiz: Türkiye Orta Doğu'da güçleniyor!

Londra Ekonomi Okulu bünyesindeki Global Risk Insights, Türkiye'nin özellikle son dönemde uluslararası arenadaki konumunu mercek altına aldı.
"Erdoğan, Afganistan'da stratejik fırsat yakaladı" başlıklı analizde, Ankara'nın stratejik bölgesel öneminin göze çarptığı kaydedildi.
TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ
Bölge ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin ele alındığı yazıda, "İran'ın Afganistan'da ortaya koyduğu zorluk, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini geliştirmek için iyi bir konumda olduğu anlamına geliyor." denildi.
"MISIR, TÜRKİYE İLE UZLAŞMAYA İSTEKLİ"
Katar ablukasının sona ermesinin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden inşasının önündeki önemli bir engeli kaldırdığı, Riyad'ın müttefiki Mısır'ın da Doğu Akdeniz'de Türkiye ile uzlaşmaya istekli olduğu ifade edildi.
"BAE HAMLELER YAPTI, ERDOĞAN GÜÇLÜ KONUMDA"
"Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ile yeniden ilişki kurmak için hamleler yaptı." değerlendirmesinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı ve Körfez ile ilişkileri geliştirme konusunda güçlü konumda olduğunun altı çizildi.
"BRÜKSEL BASKI ALTINDA"
Türkiye'nin, Avrupa'ya düzensiz göçün yönetiminde Brüksel için önemli bir ortak olduğu belirtilen yazının devamında şöyle denildi: