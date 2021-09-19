İngiliz basınından çarpıcı analiz: Türkiye Orta Doğu'da güçleniyor!

"BAE HAMLELER YAPTI, ERDOĞAN GÜÇLÜ KONUMDA"

"Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ile yeniden ilişki kurmak için hamleler yaptı." değerlendirmesinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı ve Körfez ile ilişkileri geliştirme konusunda güçlü konumda olduğunun altı çizildi.

"BRÜKSEL BASKI ALTINDA"

Türkiye'nin, Avrupa'ya düzensiz göçün yönetiminde Brüksel için önemli bir ortak olduğu belirtilen yazının devamında şöyle denildi: