Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.09.2021 13:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2021 13:18
    ABONE OL

    Fransız Eric Zemmour'dan skandal vaat: Cumhurbaşkanı olursam Müslüman isimlerini yasaklayacağım

    Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıklayanların sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Eric Zemmour, Müslüman isimlerinin kullanılmasını engellemeye yönelik vaatte bulundu. İslam düşmanı açıklamalarda bulunan Zemmour, "Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağım" dedi.

    Fransız Eric’ten İslam düşmanı vaat!

    Fransa'da, 2022'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan Fransız aşırı sağ gazeteci ve yazar Eric Zemmour, İslam'ı ve Müslümanları hedef aldı.

    MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI
    Konuk olarak katıldığı bir programda konuşan Zemmour, seçilirse özellikle Müslüman isimlerinin yasaklanması için sıkı önlemler alacağını söyledi.

    "MUHAMMED'İ ARAMA HAKKI YOK"
    Irkçı söylemlerde bulunan Zemmour, "Bir Fransız'ın, oğlu Muhammed'i arama hakkı olmayacak. Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağız" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yaptığının ticaret olduğunu savundu
    Haberler Dünya Fransız Eric Zemmour'dan skandal vaat: Cumhurbaşkanı olursam Müslüman isimlerini yasaklayacağım
        SON DAKİKA