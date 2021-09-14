ABD Başkanı Joe Biden'ın yayını Beyaz Saray tarafından anında kesildi! Canlı yayında büyük şok

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, konuşmasında metin dışına çıkan Biden'ın yayını Beyaz Saray tarafından anında kesildi.

Aynı habere göre, toplantı canlı olarak yayınlanıyordu, ancak Biden Ulusal Devlet Ormancılar Birliği'nden George Geissler'e bir soru sorduğu sırada Beyaz Saray yayını kesti.