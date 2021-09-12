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    • Dünya
    • 12.09.2021 19:28
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    • 12.09.2021 19:35
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    ABD'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor! 659 bin 696 kişi...

    ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 659 bin 696 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı sayısında California 67 bin 58 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 60 bin 61, New York'ta 54 bin 636 olarak kayıtlara geçti.

    AA
    ABD’de Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor!

    Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 40 milyon 923 bini geçti.




    Virüs nedeniyle son 24 saatte 676 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 659 bin 696'ya çıktı.



    CALİFORNİA İLK SIRADA
    California, 4 milyon 468 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 821 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 452 binden fazla vakayla Florida izledi.

    Can kaybı sayısında California 67 bin 58 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 60 bin 61, New York'ta 54 bin 636 olarak kayıtlara geçti.



        YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 75'İ EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU
        ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz, yaklaşık yüzde 65'ine de her iki doz COVID-19 aşısı uygulandı.



        Ülkede 209 milyon 99 binden fazla kişiye ilk doz, 178 milyon 328 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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