ABD'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor! 659 bin 696 kişi...

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 40 milyon 923 bini geçti.
Virüs nedeniyle son 24 saatte 676 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 659 bin 696'ya çıktı.
CALİFORNİA İLK SIRADA
California, 4 milyon 468 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 821 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 452 binden fazla vakayla Florida izledi.
Can kaybı sayısında California 67 bin 58 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 60 bin 61, New York'ta 54 bin 636 olarak kayıtlara geçti.