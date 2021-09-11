Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkleri övdü: Bu ülke size çok şey borçlu

Steinmeier, iş göçünün 60. yıl dönümünde Bellevue Sarayı'da Almanya'ya gelen birinci nesil Türklerin yanı sıra ülkedeki ikinci ve üçüncü nesil göçmenleri davet etti.
Cumhurbaşkanı Steinmeier burada yaptığı konuşmada, "gurbet" kelimesinin 1960 ve 1970'li yıllarda kuşak için Almanya ile eşanlamlı hale geldiğini söyledi.
Alman ile Türk hükümetleri arasında 60 yıl önce imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın milyonlarca Türk ve Alman'ın hayatını ve Almanya'nın çehresini değiştirdiğini belirterek, çocukları ve torunlarıyla o dönemde ülkeye gelen "misafir işçilerin" bugün hep birlikte "Almanya olduklarını" ifade etti.
Steinmeier, "Onlarsız bir Almanya artık düşünülemez. Göçmenler, onların çocukları ve torunları artık fabrikalarda ve araştırma tesislerinde çalışıyor. Onlar sanatçılar ve müzisyenler, girişimciler ve aşı geliştiriciler, hakimler ve savcılar, parlamento üyeleri, müsteşarlar veya bakanlardır." dedi.
60 yıl önce çalışmak için ülkeye gelenleri Almanya'nın davet ettiğini vurgulayan Steinmeier, "Çünkü bizim onlara ihtiyacımız vardı. Bu ülke size çok şey borçlu." ifadesini kullandı.
"CUMHURBAŞKANI OLARAK TÜM ÜLKE ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Göçmenlerin Almanya için yaptıklarını takdir eden Steinmeier, "Almanya'yı sosyal olarak daha açık ve çeşitli, ekonomik olarak daha güçlü ve daha müreffeh yapmak için çok şey yaptınız. Almanya'da bunu kabul etmemiz on yıllar sürdü." diye konuştu.