Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Papazı buldu! Xavier Novell ve Silvia Caballol...

    İspanya Katalonya'da piskopos Xavier Novell'in erotik ve okült içerikli romanlar yazan 38 yaşındaki Silvia Caballol adlı bir psikologla nişanlandığı için istifa ettiği öğrenildi.

    Uçakları değil paraları uçurmuşlar!
    Haberler Dünya Papazı buldu! Xavier Novell ve Silvia Caballol...
        SON DAKİKA