Papazı buldu! Xavier Novell ve Silvia Caballol...

İspanya Katalonya'da piskopos Xavier Novell, "Şahsi nedenlerden ötürü görevinden ayrıldığını" belirttiği bir mektubu Katolik Kilisesi yetkililerine verdi.
52 yaşındaki Novell'in, erotik ve okült içerikli romanlar yazan 38 yaşındaki Silvia Caballol adlı bir psikologla nişanlandığı, bunun için görevinden istifa ettiği belirtildi.
52 yaşındaki Novell'in, erotik ve okült içerikli romanlar yazan 38 yaşındaki Silvia Caballol adlı bir psikologla nişanlandığı, bunun için görevinden istifa ettiği belirtildi.