İşte 20'nci yıl dönümünde 11 Eylül saldırıları ve komplo teorileri!

İşte onlardan bazıları

1) Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri, kaçırılan dört uçaktan hiçbirini neden durduramadı ya da düşüremedi?

Teori: ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney uçaklara dokunmamaları için orduya talimat verdi.

2) İkiz Kuleler'in normal şartlarda daha uzun sürede ve yana yatarak çökmesi gerekiyordu neden bu kadar çabuk ve kendi içine doğru çöktü?

Teori: İkiz Kuleler kontrollü patlamalarla yıkıldı. Binaların yaklaşık 10 saniyede yıkılması, yangınların nispeten kısa sürmesi (2. kulede 56 dakika, 1. kulede 102 dakika), çöküşten kısa süre önce patlamalar duyanların olması, çöküşün başladığı katlardan çok altlardaki bazı pencerelerde şiddetli enkaz püskürmeleri görülmesi binanın bilinçli bir şekilde içeriden patlatıldığı yönünde.

3) Amatör bir pilot, ticari bir uçağı çok zor bir manevrayla dünyanın en güçlü ordusunun komuta merkezi Pentagon'a nasıl çarptırabilir? Üstelik bunu olası bir uçak kaçırma uyarısından 78 dakika sonra nasıl yapabilir?

Teori: Binaya ticari Boeing 757 çarpmadı; bir füze, küçük bir uçak ya da insansız bir uçak çarptı.

Uçak El Kaide tarafından değil, Pentagon tarafından yönetiliyordu. Görgü kanıtları uçağın Boeing 757 olmadığını ufak bir uçak olduğunu belirtiyor.

4) Pensilvanya'nın Shanksville kırsalındaki enkaz alanı neden o kadar küçüktü ve uçağın parçaları neden görülmedi?

Teori: Uçak ordu tarafından füze ile bilinçli bir şekilde vuruldu, bu nedenle parçalar geniş alanlara yayıldı.

5) Bugüne kadar hiçbir çelik kafesli gökdelen yangın yüzünden yıkılmamıştı, ve bu gökdelene uçak da çarpmadı bu bina nasıl bu kadar çabuk ve simetrik bir şekilde yıkılabilir?

Teori: 7 numaralı binada Acil durumlar, CIA ve istihbarat servisleri bulunuyordu; bina, patlayıcı ve yanıcı maddeler kullanılarak kontrollü bir şekilde yıkıldı.