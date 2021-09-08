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    • Dünya
    • 08.09.2021 14:14
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    • 08.09.2021 14:22
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    SON DAKİKA: Türk SİHA'larının gücünü gören Paşinyan: Türkiye ile normalleşmeye hazırız

    Son dakika haberleri... Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'la girdikleri savaşta Türk SİHA'larının da etkisiyle kaybeden Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye ile ilişkilerde kuru kuru gerilimi yükseltmemesi gerektiğini anladı. Ülkesinin etrafı Azerbaycan ve Türkiye topraklarıyla çevrili olan Paşinyan Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme olasılığını gördüklerini belirterek “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız.” dedi.

    AA
    Paşinyan kuru gürültüden fayda olmadığını anladı

    Ermenistan, geçtiğimiz yıl Azerbaycan'la olan savaşı hezimet yaşayarak kaybetti. Azerbaycan ise Ermenistan işgalinde olan Karadağ'daki topraklarına tekrar kavuştu. Ermenistan'ın ağır mağlubiyetinde Türkiye'nin SİHA'larının da etkisi büyüktü. Türkiye'nin gücünü bir kez daha anlayan Paşinyan, sözleriyle de bu durumu aktardı.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

    "KARA VE TREN YOLU ULAŞIMINI HAYATA GEÇİRMEYİ İSTİŞAREYE HAZIRIZ"
    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik açıklamalar yaptığını belirten Paşinyan, "Bu açıklamalarda Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme olasılığını görüyoruz. Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız. Böyle bir görüşmeye hazırız ve bunu daha da genişletebiliriz." diye konuştu.

        "RUSYA YARDIMCI OLMAYA HAZIR"
        Paşinyan, söz konusu istişarelerle bölge bağlantılarının tüm yönlerde sağlanabileceğini anlatarak "Rusya bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu beyan etti.

        Avrupa Birliği, özellikle Fransa ve ABD de bu süreçle ilgileniyor. Hindistan ve Çin'in de bölgedeki ulaşımın tekrar hayata geçmesine yönelik yaklaşımları belli." ifadelerini kullandı.

        Ayrıca Paşinyan, bölgede kuzeyden güneye ulaşım koridoruna yönelik planların da İran ve Gürcistan'la yapılan görüşmelerde özel bir yer tuttuğunu sözlerine ekledi.
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        Haberler Dünya SON DAKİKA: Türk SİHA'larının gücünü gören Paşinyan: Türkiye ile normalleşmeye hazırız
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