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    • Dünya
    • 08.09.2021 09:19
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    • 08.09.2021 09:19
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    Nipah virüsü belirtileri nedir, nasıl bulaşır? Nipah virüsü nedir, tedavisi var mı?

    Nipah virisü nedir, nasıl bulaşır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Koronavirüs pandemisiyle mücadele sürerken yeni bir virüs türü daha keşfedildi. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti. Peki, Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri nedir, nasıl bulaşır? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Nipah virüsü nedir, nasıl bulaşır?

    Tüm dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken Hindistan'da yeni bir virüs alarmı verildi. Nipah adı verilen virüs nedeniyle 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuk ile temaslı 188 kişi tespit edilirken bu kişilerden yirmisinin 'yüksek riskli' olduğu kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından nipah virüsü hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri nedir, nasıl bulaşır? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    NİPAH VİRÜSÜ NEDİR? NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

    2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkisin altında bulundurmaya devam ediyor.

    Özellikle Hindistan'da çıkan Delta varyantı sonrası dünya genelinde vaka sayıları ciddi artış gösteriyor.

    Dünya henüz koronavirüs ve varyantlarının yarattığı şoku atlatamadan yine Hindistan'dan gelen bir haber ile sarsıldı.

    İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti.

    20 KİŞİ 'YÜKSEK RİSK' ALTINDA

    Hayatını kaybeden çocuk ile temaslı 188 kişi tespit edildi, bu kişilerden 20'si ise 'yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı.

    Bu 20 kişinin Kozhikode Tıp Fakültesi'ne gönderileceği belirtildi. Uzmanlar diğer temaslı kişilerin ise evlerinde kendilerini tecrit etmelerini istedi.

    Nipah, Kovid-19'dan 75 kat daha ölümcül olduğu için dünyanın en tehlikeli virüslerinden biri olarak kabul ediliyor.

        BU BELİRTİLERE DİKKAT

        İlk defa 1990'ların sonlarında Malezya'daki domuz çiftliklerinde görülen salgın ateş, baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji), kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri belirtiler ile kendisini belli ediyor.

        NİPAH VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

        Nipah virüsünün insanlar ya da hayvanlar için herhangi bir tedavi ya da aşı mevcut değildir. İnsanlar için birincil tedavi destekleyici bakımdır.

        Öte yandan Kovid-19 vakalarının sayısı 221 milyon 842 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 586 bine, iyileşenlerin sayısı 198 milyon 442 bine çıktı.

        Vaka sayısı ABD'de 40 milyon 808 bini, Hindistan'da 33 milyon 57 bini, Brezilya'da 20 milyon 890 bini ve Rusya'da 7 milyon 30 bini geçti.
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