Nipah virüsü belirtileri nedir, nasıl bulaşır? Nipah virüsü nedir, tedavisi var mı?

Tüm dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken Hindistan'da yeni bir virüs alarmı verildi. Nipah adı verilen virüs nedeniyle 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuk ile temaslı 188 kişi tespit edilirken bu kişilerden yirmisinin 'yüksek riskli' olduğu kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından nipah virüsü hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri nedir, nasıl bulaşır? İşte konu hakkında tüm detaylar!
NİPAH VİRÜSÜ NEDİR? NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?
2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkisin altında bulundurmaya devam ediyor.
Özellikle Hindistan'da çıkan Delta varyantı sonrası dünya genelinde vaka sayıları ciddi artış gösteriyor.
Dünya henüz koronavirüs ve varyantlarının yarattığı şoku atlatamadan yine Hindistan'dan gelen bir haber ile sarsıldı.
İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti.
20 KİŞİ 'YÜKSEK RİSK' ALTINDA
Hayatını kaybeden çocuk ile temaslı 188 kişi tespit edildi, bu kişilerden 20'si ise 'yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı.
Bu 20 kişinin Kozhikode Tıp Fakültesi'ne gönderileceği belirtildi. Uzmanlar diğer temaslı kişilerin ise evlerinde kendilerini tecrit etmelerini istedi.
Nipah, Kovid-19'dan 75 kat daha ölümcül olduğu için dünyanın en tehlikeli virüslerinden biri olarak kabul ediliyor.