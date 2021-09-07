Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Depremin ardından şimdiye kadar 73 artçı sarsıntısının meydana geldiği, en büyüğünün 5,2 olarak kaydedildiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, sarsıntının etkisiyle insanların yağmur ve fırtınaya rağmen sokaklara çıktığı görüldü.

Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.