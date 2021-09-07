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    • Dünya
    • 08.09.2021 06:17
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    • 08.09.2021 09:39
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    Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

    Son dakika haberi! Meksika'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi. Meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı yaptı.

    AA
    7.1’le sallandılar! Tsunami uyarısı yapıldı

    Meksika'da ilk olarak 6,9 açıklanan depremin büyüklüğü 7,1 olarak güncellendi.

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    Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda 7,1 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.47'de gerçekleştiğini açıkladı.

    Depremin derinliği, 10 kilometre olarak kaydedildi.

    Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sarsıntının hissedildiği eyaletlerde büyük hasar olmadığını belirtti.

        Guerrero Eyaleti Valisi Hector Astudillo, sarsıntı esnasında direğin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Acapulco Limanı'nda ise Tsunami riskinin bulunmadığını söyledi.

        Depremin ardından şimdiye kadar 73 artçı sarsıntısının meydana geldiği, en büyüğünün 5,2 olarak kaydedildiği bildirildi.

        Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

        Sosyal medyaya yansıyan videolarda, sarsıntının etkisiyle insanların yağmur ve fırtınaya rağmen sokaklara çıktığı görüldü.

        Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.

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