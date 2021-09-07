Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Meksika'da ilk olarak 6,9 açıklanan depremin büyüklüğü 7,1 olarak güncellendi.
YERİN 50 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ
Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda 7,1 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.47'de gerçekleştiğini açıkladı.
Depremin derinliği, 10 kilometre olarak kaydedildi.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sarsıntının hissedildiği eyaletlerde büyük hasar olmadığını belirtti.