1957 yılınd Belle et Tais - Toi - Uslu Bir Kız ol Ve Konuşma" filmiyle sinemaya adımını attı Aynı filmde, ilerde en büyük rakibi olarak gösterilecek olan Alain Delon da oynuyordu.

Çirkinliğini ve sempatikliğini ustalıkla kullandı, kamera karşısında doğal ve içten davrandı, bu ani gelen şöhret uzun yıllar devam etti. Bu süre içinde birbirinden güzel yapımlarda rol aldı.

Belmondo adını tüm dünyaya duyuran, biraz hafif bir macera filmi oldu. Yönetmenliğini Philippe De Broca'nın yaptığı 1962 yapımı "Cartouche - Sevimli Haydut" aktörün kaderini de belirledi denebilir. Fransız Devrimi öncesinde geçen filmde Belmondo, kralın adamlarına kafa tutan, bol bol kılıç sallayıp, oradan oraya sıçrayan, etrafıyla dalga geçen; vakit bulduğunda da güzel Claudia Cardinale'ye kur yapan bir maceracıyı canlandırıyordu.

1964'te yeniden De Broca'yla "Rio Macerası"nda buluştu. 1960'ların ikinci yarısında ününü pekiştiren macera, aksiyon filmlerine tam hız devam etti: Tatlı Serseri, Çılgın İhtiras, Çin Macerası, Büyük Reis filmleri geniş kitleleri sinema salonlarına çekti.

Jean Paul Belmondo, 1971 yılında Cerito isimli kendi film yapım şirketini kurdu. 2001 yılında geçirdiği felç nedeniyle film çalışmalarına ara verdi. Belmondo'nun bir özelliği de aksiyon filmlerinde hiç dublör kullanmamış olmasıdır. Tüm tehlikeli sahnelerde bizzat kendisi oynamıştır. Ancak 1985'te Hold-Up filminin çekimlerinde bir kaza geçirince bu prensipinden vazgeçmiştir.

Belmondo filmlerinin çoğu artık Fransız sinemasının klasikleri olarak kabul edilir.Jean Paul Belmondo'ya sinema ve tiyatroya onun eşsiz katkılarından ötürü, 2007 yılında Fransa'nın en büyük ödüllerinden biri o "Légion d'Honneur Commandeur" verildi.

"Cobra" ve "Blueberry" gibi bazı aksiyon çizgi romanlarındaki karakterler Jean Paul Belmondo'dan esinlenerek yaratılmışlardır.

Evlilikleri : 1.eşi: Dansçı Elodie Constantin ile 4 Aralık 1953 tarihinde evlendi, 1965 yılında boşandı. Patricia Belmondo (d.1958) bu kızı 1994 yılında bir yangınga ölmüştür, Floransa (d.1960), Paul Belmondo (d.1963) adlarında 3 çocuğu oldu.