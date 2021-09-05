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    Kabil’de kadınlar, silahların gölgesinde Taliban’a karşı gösteri yaptı

    Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından, kadınlar hakkında yaptığı açıklamalar ülkede yaşayan kadınları tedirgin etmeye başladı. Kabil'de kadınlar, pankartlar ve sloganlar eşliğinde Savunma Bakanlığı binası önüne toplandı.

    Uğur Yıldırım
    Kadın hareketi!
    Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından, kadınlar hakkında yaptığı açıklamalar ülkede yaşayan kadınları tedirgin etmeye başladı. Kabil'de kadınlar, pankartlar ve sloganlar eşliğinde Savunma Bakanlığı binası önüne toplandı.

    Saçlarının yarısını dışarda bırakan eşarplar takan, boyunlarına mor şallar bağlayan Afgan kadınlar, ellerinde taşıdıkları gülleri Savunma Bakanlığı binası önüne bıraktı. "Kadın ve erkek hakları eşittir", "Taliban Taliban, hükümet kadınsız olmaz, kadın olmazsa sizi tanımıyoruz", "Kadınlara laf söyleyemezsiniz, hukuk okuduk, tıp okuduk, maliye, iktisat okuduk. Bizi evde tutamazsınız. Özgürlüğümüzü, haklarımızı, işimizi istiyoruz" şeklinde slogan attı.



    Eli silahlı Taliban güçleri kadınları kısa sürede dağıttı. Evden çıkmamaları konusunda uyardı.
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