Afgan tercüman, 2008'de tipiden kurtardığı Biden'e mesaj yolladı: Beni Taliban'ın eline bırakmayın...

ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan tamamen ayrıldı. Geride, ABD'ye 20 yıl boyunca hizmet eden çok sayıda Afgan işbirlikçi kaldı. Bunlardan biri olan Muhammed, 2008'de ölüm tehlikesi atlatan Biden'e o günleri hatırlattı.

13 yıl önce bir kar fırtınası sırasında helikopterleri bir vadiye iniş yapmak zorunda kalan Biden ve iki senatöre tercümanlık yapan Muhammed, The Wall Street Journal'a açıklama yaptı:

"Merhaba Sayın Başkan: Beni ve ailemi kurtarın. Beni burada unutmayın" diyerek yalvardı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD ile işbirliği yapan Afganlar ve tercüman Muhammed'e teşekkür ettiklerini anlattı. "Seni oradan çıkartacağız ve hizmetini onurlandıracağız" ifadelerini kullandı.