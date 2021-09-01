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    • Dünya
    • 01.09.2021 09:12
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    • 01.09.2021 09:12
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    ABD donanmasına ait MH-60S helikopteri düştü

    ABD Pasifik Donanmasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MH-60S tipi helikopterin yerel saatle 16.30'da rutin uçuşunu yapmak üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalandığı belirtildi. Helikopter California açıklarında düştü.

    ABD ordusunun helikopteri düştü

    ABD donanmasına ait helikopterin California açıklarında düştüğü bildirildi.

    ABD Pasifik Donanmasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MH-60S tipi helikopterin yerel saatle 16.30'da rutin uçuşunu yapmak üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalandığı belirtildi.

    Paylaşımda, helikopterin bir süre sonra California'ya bağlı San Diego kentinin 110 kilometre açığında Pasifik Okyanusu'na düştüğü ifade edildi.

    Helikopterde kaç kişi olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

    Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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    Haberler Dünya ABD donanmasına ait MH-60S helikopteri düştü
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